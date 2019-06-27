ملخص نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 2-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019

نتيجة مباراة مصر والكونغو، حيث سيلعب منتخب مصر اليوم، مصر ضد الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى من كاس الأمم الأفريقية 2019، من المتوقع أن يخوض اجيري مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة زيمبابوي، مع احتمالية ضعيفة لمشاركة وليد سليمان من بداية المباراة، لكن التشكيل على الأرجح أنه لن يتغير، وسيهاجم الفريق بالثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح مروان محسن، وخلفهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب، اما باقي التشكيل في ثابت ولن يتغير في باقي مباريات البطولة.
المباراة ستكون في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مصر، الـ 23.00 بتوقيت السعودية، وسيكون المنتخب المصري بتحقيق الفوز في تلك المواجهة من اجل المنافسة على صدارة المجموعة وهو الامر الهام للغاية من اجل الصعود بأريحيه وملاقاة أحد ثوالث المجموعات الثالثة أو الرابعة، لهذا سيكون المنتخب المصري تحت ضغط كبير خلال مباراة اليوم ومياراة اوغندا المقبلة.
ملخص مباراة مباراة مصر والكونغو
- تحية خاصة من قبل الجماهير المصرية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح فور نزوله إلي الملعب، وقد أمتلأ الجمهور عن أخره في تلك المباراة.
- بدأت المواجهة الآن بين المنتخب المصري والمنتخب الكونغولي وسط أجواء حماسية في أرضية ملعب الميدان من قبل الجماهير.
- محاولات مصرية للضغط في البداية من أجل تحقيق الانتصار مبكراً من أجل تسجيل الهدف الأول للفريق.
- كرة في العارضة المصرية وهدف ضائع من الكونغو في الدقيقة الثانية عشر.
- منتخب مصر يسجل في الدقيقة 25 عن طريق الظهير الأيمن أحمد المحمدي.
- محمد صلاح يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 43 من اللقاء.
- انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد.
- بداية الشوط الثاني وهجوم مصري عن طريق محمد صلاح.
- ضغط من منتخب الكونغو في بداية اللقاء
- نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد.