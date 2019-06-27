ملخص نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 2-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019

نتيجة مباراة مصر والكونغو، حيث سيلعب منتخب مصر اليوم، مصر ضد الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى من كاس الأمم الأفريقية 2019، من المتوقع أن يخوض اجيري مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة زيمبابوي، مع احتمالية ضعيفة لمشاركة وليد سليمان من بداية المباراة، لكن التشكيل على الأرجح أنه لن يتغير، وسيهاجم الفريق بالثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح مروان محسن، وخلفهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب، اما باقي التشكيل في ثابت ولن يتغير في باقي مباريات البطولة.

المباراة ستكون في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مصر، الـ 23.00 بتوقيت السعودية، وسيكون المنتخب المصري بتحقيق الفوز في تلك المواجهة من اجل المنافسة على صدارة المجموعة وهو الامر الهام للغاية من اجل الصعود بأريحيه وملاقاة أحد ثوالث المجموعات الثالثة أو الرابعة، لهذا سيكون المنتخب المصري تحت ضغط كبير خلال مباراة اليوم ومياراة اوغندا المقبلة.

ملخص مباراة مباراة مصر والكونغو