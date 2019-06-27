مُلخص مباراة مصر والكونغو 2-0 الأمم الأفريقية | مُباراة نارية لصالح الفراعنة

ينشر عرب نيوز مُلخص مباراة مصر والكونغو والتي تذاع رابط قنوات Bein Sport Hd Max وتنقل مباريات البطولة كاملة مع نخبة من أفضل المعلقين والمحلّلين الرياضين، حيث يخوض الفراعنة ثاني مُباريات كأس الأمم الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، والمستضافة على الأراضي المصرية اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ملخص مباراة مصر والكونغو

وعن المتسبب في استبعاد عمرو وردة عو هاني أبو ريدة وفقا لموقع يلا كورة، بعد أن استطلع آراء الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد قيام فتاة باتهمه على الانستجرام بالتحرش بها هو وثلاثة زملاء معه، إلا أن الصور والفيديوهات ثبتت عليه، مما استدعى ذلك أن يتم استبعاده ضمن تشكيلة الفريق اليوم.

هذا ومن المقرر أن يكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي والذي يُلقب بأبو فيصل مُعلقا على بث مباشر مباراة مصر والكونغو يلا شوت الأرضية، حيث أشار محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أنّ أحمد حجازي سيتغلّب على إصابة أنفه القوية بارتداء واقي حماية، بعد أن تعرض له في لقاء زيمبابوي الماضية.

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تشكيل المنتخب في مباراة المنتخب المصري والكونغولي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – أيمن أشرف.

نتيجة مباراة مصر والكونغو حيث يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق نتائج إيجابية وحسم تلك المواجهة لصالحهم من أجل التأهل للدور الذي يليه مما يعمل على رفع معنويات الفريق ككُل، تحقيقًا لحلم المصريين وهو الوصول لنهائي البطولة.

نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو

مصر الكونغو 2 0

وأشار الجهاز الفني للمنتخب المصري في نبأ هام، أنه سيتم استبعاد عمرو وردة من مباريات المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، بسبب الفعل الفاضح له بعد مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الماضية، فيما أكد إيهاب لهيطة أن ذلك يسئ بسمعة مصر ولذلك وجب اتخاذ إجراء ضده في أسرع وقت.