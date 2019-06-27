ملخص مباراة مصر والكونغو 2-0 امم افريقيا 2019 وتأهل الفراعنة لدور الستة عشر

ملخص نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم في امم افريقيا| تفوق منتخب مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية وتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعدما جمع ست نقاط من مباراتين، ويلعب مباراته القادمة ضد أوغندا بهدف الصدارة.
ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم
- تسديدة من مابوتا في يد الشناوي الدقيقة 3
- أهدر صلاح إنفراد تام بالممرمى عقب كرة مابوتا
- بولنجي يسدد كرة ترتطم في عارضة الشناوي في الدقيقة العاشرة
- المحمدي يسجل لمنتخب مصر الهدف الأول في الدقيقة 25 .
- رأسية بولينجي في العارضة مرة ثانية.
- محمد صلاح يضيف الهدف الثاني من تمريرة رائعة من رجل المباراة تريزيجيه.
- نهاية الشوط الأول مصر 2-0 الكونغو
- كوكا يضيع فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثالث في الشوط الأول بعد نزوله مكان مروان محسن.
- باكومبا يسدد كرة قوية ترتطم بأيمن أشرف وتغير أتجاهها للخارج.
- نهاية المباراة تأهل مصر لدور الستة عشر.