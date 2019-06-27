ملخص مباراة مصر والكونغو 2-0 امم افريقيا 2019 وتأهل الفراعنة لدور الستة عشر

ملخص نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم في امم افريقيا| تفوق منتخب مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية وتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعدما جمع ست نقاط من مباراتين، ويلعب مباراته القادمة ضد أوغندا بهدف الصدارة.

ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم