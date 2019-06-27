شريف إكرامي يعود لتدريبات الأهلي من جديد بعد 30 يومياً

أكد الجهاز الفني للأهلي، إن اللاعب شريف إكرامي حارس المرمي يبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيل الذي حدده الخبير الألماني الذي أجرى له الفحوصات، وأجرى له جراحة لإزالة العظام الزائدة في الركبة مؤخراً في ألماني، كما أن الجهاز الفني قال” إن إكرامي يؤدي بعض التدريبات في الجيم داخل النادي وفقاً للبرنامج الخاص به تمهيداً لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي”.

ويعود إكرامي إلى تدريبات الجماعة في فترة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر، كما أن اللاعب شريف إكرامي قرر العودة إلى التدريبات بعد 30 يوم من إجراء العملية، كما أنه قال أنه أكثر استعدادات لمواجهة باقية مباريات كأس الأمم الأفريقية.