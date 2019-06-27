نتيجة مباراة مصر اليوم ضد الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة مصر والكونغو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم بث مباشر في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، وتعد مباراة مصر والكونغو محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في ظل سعي المنتخب الوطني لتحقيق لقب البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 في أمم إفريقيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبوظبي على استاد القاهرة،

وستضم تشكيلة منتخب مصر اليوم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني، الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

نتيجة مباراة مصر والكونغو

مصر الكونغو 2 0

ترقب جماهيري كبير لأحداث الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا، حيث يستعد المنتخب الوطني لتقديم مباراة قوية أمام الفريق الكونغولي من أجل حسم التأهل.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث المباراة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

محمد صلاح يضيع أول أهداف المباراة بعد أنفراد بالحارس، ولكن الدفاع يتألق.

مرور 23 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة مصر والكونغو حتى الآن هي التعادل السلبي.

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أحمد المحمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 24، وتصبح النتيجة 1-0 للفراعنة.

الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول ، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح منتخب مصر.

نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب المصري بهدفين دون رد، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

مازالت المنتخب المصري متقدم بهدفين دون رد بعد مرور 61 دقيقة من زمن المباراة.

الدقائق الأخيرة من المباراة، والمنتخب المصري متفوق بهدفين دون رد.

نهاية اللقاء بقوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد، ويتأهل المنتخب المصري للدور التالي من البطولة دون النظر لنتيجة المباراة القادمة.