تعرف على نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو في الجولة الثانية من الكان

تلتقي اليوم مصر مع الكونغو في مباراة قوية تبحث مصر من خلالها عن المركز الأول في المجموعة والحصول على الثلاث نقاط لضمان الصعود كأول المجموعة أو كوصيف لها إذ أن منتخب أوغندا يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط وهدفين بينما يأتي خلفه منتخب مصر بثلاث نقاط وهدف وحيد.

مباراة هامة حرصت الجماهير المصرية على مساندة منتخبها الوطني في اللقاء المُقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت الرياض ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة في مصر على التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق صوتي متميز من علي محمد علي.

نتيجة مباراة مصر والكونغو

حرص أجيري على توجيه بعض النصائح للاعبين عقب مباراة زيمبابوي لتصحيح بعض الأخطاء، كما أن خط الهجوم لن يتغير كثيراً عن المباراة السابقة، وقد تم استبعاد اللاعب عمرو ورده من قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد مناقشة الأمر من الجهاز الفني للمنتخب المصري للحفاظ على التركيز.

الدقيقة 3: تصويبة قوية على مرمى الشناوي لكن تُصد ويُرسلها لوسط ملعب المباراة وتصل لصلاح وهدف يضيع.

الدقيقة 15: استحواذ لصالح المنتخب الوطني المصري ولكن هناك خطورة من جانب الكونغو على مرمى الشناوي

الدقيقة 19: الهدف الأول لصالح منتخب مصر بقدم أحمد المحمدي

الدقيقة 43: من تمريرة رائعة صلاح يُسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري

الدقيقة 66: الهدف الثالث يضيع من منتخب مصر بعد تصويبة على مرمى الكونغو

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر وصعوده إلى دور الستة عشر رسمياً ويتبقى المركز فقط يتحدد في المباراة القادمة مع أوغندا إذ أنها تأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.