برشلونة يضع ثلاثة شروط أمام نيمار لإعادته إلى صفوف الفريق

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كشفت تقارير إعلامية عن وضع إدارة نادي برشلونة الإسباني ثلاثة شروط امام المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للموافقة على عودته مجدداً للفريق بعد عامين قضاهما في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واشار عدد من وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية الى ان إدارة برشلونة أرتأت ان تكون واقعية في تعاملها مع نيمار تفادياً لأي مشاكل مستقبلية قد يثيرها اللاعب أو والده القائم على اعماله ، والتي من شأنها أن تؤثر على استقرار غرف ملابس "الكامب نو" .

وبحسب المصادر ، فإن الشرط الأول يتعلق بالراتب السنوي الذي سيتقاضاه نيمار في برشلونة ، حيث سيتوجب عليه الموافقة على تقليصه والقبول براتب أقل مما كان يتقاضاه في نادي باريس سان جيرمان والبالغ 30 مليون يورو .

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أما الشرط الثاني فهو يتعلق بسحب القضية التي تقدم بها اللاعب ضد النادي الكتالوني، والمتضمنة مطالبته الحصول على المكافأة البالغة 26 مليون يورو لموافقته على تجديد عقده عام 2016 بحسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين .

وكانت إدارة برشلونة قد رفضت منح اللاعب هذه المكافأة، لأنه قرر الرحيل عن النادي، لأنها كانت مرتبطة باستمراره مع الفريق طوال مدة عقده، في الوقت الذي يرى فيه اللاعب بأنها حق شرعي بمجرد موافقته على توقيع عقده الجديد سواء قرر البقاء أو الرحيل .

اما الشرط الثالث فهو يتمثل بمطالبة نيمار الاعتراف و الإقرار بأنه اخطأ في اتخاذه قرار الرحيل عن النادي.

وتأمل إدارة برشلونة أن تكون هذه الشروط بمثابة فتح صفحة جديدة مع اللاعب البرازيلي ليعود إلى النادي مجدداً، وبرهاناً عن مدى رغبته الجامحة في العودة للإقليم الكتالوني ، و مدى استعداده للتضحية من اجل العودة الى قلعة "الكامب نو" .