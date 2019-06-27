محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن المنتخب ظهر بشكل جيد خلال مباراة الكونغو الديمقراطية رغم تعرض اللاعبين للضغط، مشيرا الى أن أزمة عمرو وردة تم اتخاذ القرار النهائي بها ولا يوجد أي تفاصيل.
ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية.
وقال لهيطة في تصريحات لـ"الخليج 365"مباراة جيدة وتطور في الأداء، المباراة كانت صعبة وعانت من الضغوط منذ الصباح، لكن الحمد لله نجحنا في الوصول للنقطة رقم 6".
وواصل "نشكر الجماهير بكل تأكيد على الحضور القوي والدعم في المباريات، وسنلعب المباراة المقبلة أمام أوغندا من أجل الفوز".
واختتم تصريحاته قائلا "قرار استبعاد عمرو وردة تم ولن يتم الحديث عن أي تفاصيل في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر لهيطة: لاعبو مصر ظهروا بشكل جيد رغم الضغط.. ونشكر الجماهير على الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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