أجيري يتحدث عن.. استبعاد وردة.. انخفاض الأداء.. والدفع بوجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن فقدان لاعب من عائلة المنتخب "عمرو وردة" لن يؤثر على مستوى المنتخب.

وحسم منتخب مصر تأهله لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، قد قرر بعد التشاور مع المدير الفني استبعاد عمرو وردة من المنتخب لأسباب أخلاقية.

وقال أجيري في تصريحاته بعد المباراة "مصر نجحت في السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز في النهاية رغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، أريد تهنئة منتخب الكونغو على الأداء القوي والظهور المميز في الشوط الثاني".

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وتابع "منتخب مصر ظهر بمستوى ضعيف وتراجع خلال الشوط الثاني، أبحث أسباب الانخفاض، نريد أن نقدم نفس الأداء طوال الـ90 دقيقة، فالفريق ظهر عليه الإرهاق مثلما كان الوضع في لقاء زيمبابوي".

وأكمل "أفكر في الدفع ببعض الوجوه الجديدة خلال المباراة المقبلة أمام أوغندا، سنبدأ في التحضير للمباراة، أريد تجنب الإرهاق بكل تأكيد، لكن لم يتم تحديد الأسماء التي سيتم الدفع بها في اللقاء الثالث".

وواصل "منتخب الكونغو لم يسجل أي هدف وهذا يدل على قوة دفاع المنتخب، ومن الطبيعي أن نتعرض للهجوم من المنافس، لكن الأهم هو عدم استقبال أي أهداف، فالفريق المتأخر بهدفين، سوف يعمل على التعويض والهجوم".

وعن أزمة عمرو وردة قال أجيري "منتخب مصر قوي ولا يقف على استبعاد أي لاعب من العائلة، لعبنا 90 دقيقة بصورة جيدة، نحن أقوياء ولا نعتمد على أي اسم مهما كان، سجلنا هدفين وكان يمكن أن نضيف أكثر لولا الحظ".

واختتم "لا أعلم اذا كان هناك نية من جانب اللاعبين بشأن إصدار بيان رسمي عن عمرو وردة أم لا، وبالنسبة للتغيرات، فهي فعالة وتؤدي الغرض".