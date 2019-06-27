محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب: احتفال ثلاثي الأبعاد قدمه محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تسجيله لهدفه الأزل بكأس الأمم الأفريقية 2019 فى الدقيقة 43 . وكالعادة استخدم صلاح طريقة" اليوجا" للاحتفال ثم طلب من الجماهير للهتاف باسمه واختتم الاحتفال بالسجود. وكان أخر هدف لصلاح ببطولات الأمم الأفريقية بمواجهة بوركيا فاسو بدور نصف النهائى للنسخة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثية الأبعاد .. كيف احتفل صلاح بهدفه الأول فى أمم أفريقيا 2019؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.