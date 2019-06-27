هاني رمزي: التأهل لثمن النهائي أمر طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر هاني رمزي المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تأهل فريقه إلى دور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية أمر طبيعي.

وتأهلت مصر إلى ثمن النهائي الإفريقية بعد فوزين على زيمبابوي والكونغو في مستهل مشوارها في البطولة التي تقام على أراضيها.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال رمزي:"التأهل إلى دور الستة عشر أمر طبيعي، لكننا نستهدف تصدر المجموعة، خاصة وأن المباراة المقبلة أمام أوغندا ستكون مواجهة كبرى".

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وتتصدر مصر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، وتأتي أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتكتفي زيمبابوي بنقطة في المركز الثالث، أما الكونغو فتتذيل بلا رصيد.

وأضاف رمزي:"الاستعداد الفني للمباراة المقبلة لن يكون اليوم أو غداً، سيحصل الفريق على تدريبات استشفائية اليوم، وغداً ستكون هناك راحة من التدريبات المسائية".

وأنهى مدرب الفريق المصري:"الجهاز الفني غير راضي عن الأداء بنسبة 100%، سنعمل على تطوير الأداء وتلافي الأخطاء في الحصص التدريبية المقبلة".