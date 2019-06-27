وليد سليمان: حققنا المطلوب بالصعود.. والأداء سيتحسن بتوالي المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وعد وليد سليمان صانع ألعاب المنتخب المصري، بتحسن الأداء مستقبلا خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفاز المنتخب على حساب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، في الوقت الذي ينال فيه المنتخب انتقادات بسبب الأداء.

وقال سليمان في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب المباراة، أن أجواء البطولة صعب، وبها ضغوط كبيرة.

وأضاف: "أهم ما تحقق هو الصعود للدور التالي، والأداء سيتحسن مع توالي المباريات".

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وقدم وليد سليمان الشكر لزملائه: "كل لاعب بذل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل".

واختتم: "راضي عن نفسي، وأؤدي ما يطلبه مني الجهاز الفني".

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام أوغندا، فيما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية أمام زيمبابوي.

وضمن المنتخب المصري التأهل بعد وصوله للنقطة السادسة، ويكيفيه التعادل في المباراة المقبلة من أجل التأهل كأول المجموعة ومواجهة أحد فرق المركز الثالث في المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.