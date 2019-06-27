"واحد مننا".. كيف دعم أحمد المحمدي عمرو وردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
فسر أحمد المحمدي، قائد المنتخب المصري، احتفاله بالإشارة برقم 22 ـ رقم قميص عمرو وردة مع الفريق الوطني ـ عقب التسجيل في مرمى الكونغو.
المحمدي افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 25 أمام الكونغو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.
المحمدي قال في تصريحات لفضائية تايم سبورت عقب المباراة:"احتفالي كان لعمرو وردة فهو واحد من العائلة وكلنا بشر وكلنا نُخطيء ولن نتركه فسبق ولعب باسم منتخب مصر وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد خيرًا".
وكان المنتخب الوطني قد أعلن استبعاد عمرو وردة من معسكره بسبب أزمة أخلاقية للاعب.
وأضاف المحترف المصري في صفوف أستون فيلا الإنجليزي:"هذه حياته الشخصية وطالما ملتزم مع الفريق لا تحاسبه على حياته خارج المنتخب.. سنقف بجانبه وندعمه".
وأتم المحمدي حديثه بالتشديد على رغبة اللاعبين في الفوز في المباراة المقبلة أمام أوغندا لتأكيد صدارة المنتخب للمجموعة.
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