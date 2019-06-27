طارق ذياب: السعيد لا يصلح كصانع ألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق ذياب أسطورة كرة القدم التونسية بأن عبدالله السعيد لا يصلح لأداء دور صانع الألعاب مع المنتخب المصري، واعتبر أن وليد سليمان قد يكون خيارًا أفضل للفريق في بطولة أمم إفريقا التي تقام بمصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وقال ذياب في تحليله لمباراة مصر والكونغو على "بي ان سبورتس" الفضائية: "السعيد لا يصلح لأداء دور صانع الألعاب، ربما يكون مناسب في دور وسط الملعب الثاني، لكنه غير متميز في الجانب المتعلق بصناعة اللعب."

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وتابع: "إذا كان قد لمس الكرة 45 مرة خلال الفترة التي لعبها وارتكب كل هذه الأخطاء في التمريرة، ولم يقم بكرة طولية واحدة ناجحة، واكتفى بالتمريرات القصيرة فما الذي نجح به كصانع لعب؟"

وأضاف: "المنتخب المصري يحتاج في المراحل القادمة من البطولة إلى صانع ألعاب، وربما يكون وليد سليمان خيار مناسب في هذا المركز."

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو بنتيجة 1-0، سيلعب المباراة الأخيرة أمام أوغندا لتحديد صاحب المركزين الأول والثاني.