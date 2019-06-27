وائل جمعة يفتح النار على أجيري: "يعتمد على 4 لاعبين فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد وائل جمعة نجم المنتخب والأهلي السابق، أداء الفراعنة تحت قيادة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، ليضمن الوصول لثمن النهائي بعد تحقيق 6 نقاط من المباراتين.

وقال جمعة في تحليله للمباراة عبر قناة "بي ان سبورت": "فوز بلا إقناع، وبلا روح، ولكن أهم ما فيه الوصول لثمن النهائي".

وأضاف: "تعتمد على لاعبين فقط وهما تريزيجية وصلاح، ومن بعدهما طارق حامد بروحه وإصراره، وتألق أحمد حجازي على مستوى الدفاع".

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وأكمل: "من الصعب الاعتماد على هؤلاءالـ4 لاعبين مستقبلا، نحتاج جماعية، في ظل عدم وجود دكة قوية للمنتخب".

وأوضح جمعة أن المدير الفني السابق هيكتور كوبر، أداءه الدفاعي كان أفضل من أجيري، في الوقت الذي يتعرض فيه مرمى المنتخب بهجمات خطيرة كثيرة.

وأشار إلى أن أجيري سيء الاختيار في تبديلاته وتوظيف اللاعبين، ضاربا مثالا بنزول أحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن، ليلعب دور المدافع في الألعاب الهوائية بدلا من الاستفادة منه على مستوى الهجوم.

واختتم: "لا يوجد أدء أو جمل واضحة يعتمد عليها اللاعبين خلال أحداث المباراة".