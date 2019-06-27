تريزيجيه رجلا لمباراة مصر والكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: توج محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط منتخب مصر وقاسم باشا التركي، بجائزة "رجل المباراة" بعد الأداء الذي قدمه خلال مباراة الكونغو الديمقراطية. ونجح منتخب مصر في حسم تأهله لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بالفوز 2-0 على الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية. وقامت اللجنة الفنية بكأس الأمم الأفريقية، باختيار تريزيجيه رجلا للمباراة، بعد الأداء الذي قدمه خلال المباراة. الجدير بالذكر، أن مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك محمود علاء، قد سبق وحصل على جائزة رجل المباراة في اللقاء السابق أمام زيمبابوي بافتتاح البطولة الأفريقية.

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