رياضة | مواجهة سهلة أو صدام ناري .. تعرف على المنافسين المُحتملين لمنتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة سهلة أو صدام ناري .. تعرف على المنافسين المُحتملين لمنتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب مصر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعدما تخطى عقبة الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية.

جاءت أهداف منتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ومحمد صلاح في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الاولي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة بدون نقاط.

- المواجهات المُحتملة لمنتخب مصر في دور الـ16:

- مواجهة سهلة:

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إذا تأهل منتخب مصر كـ"أول" للمجموعة الأولي، سيواجه في دور الـ16 "ثالث" المجموعة الثالثة حال تأهله، وبنسبة كبيرة سوف تنحصر المنافسة على المركز الثالث بتلك المجموعة بين منتخبي كينيا وتنزانيا.

أما إذا لم يتأهل "ثالث" المجموعة الثالثة، سوف يصطدم منتخب مصر في دور الـ16 بـ"ثالث" المجموعة الرابعة حال تأهله، والذي لن يخرج عن منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا حيث بات المنتخبين المغربي والإيفواري مرشحان لصدارة ووصافة تلك المجموعة.

أما إذا لم يتأهل "ثالث" المجموعتين الثالثة والرابعة، سيواجه منتخب مصر في هذه الحالة "ثالث" المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات (مالي - تونس - موريتانيا - أنجولا) والمنتخب الأنجولي الأقرب لحصد المركز الثالث بالمجموعة.

- صدام ناري:

سيكون منتخبنا الوطني على موعد مع مواجهة نارية في حالة تأهله كـ"ثان" للمجموعة الأولي، حيث سيصطدم في هذه الحالة بـ"وصيف" المجموعة الثالثة والذي سينحصر بنسبة كبيرة بين منتخبي الجزائر والسنغال.