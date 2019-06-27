رياضة | بعد 9 سنوات.. منتخب مصر يُنهي سلسلة "الهدف الواحد" في أمم إفريقيا بثنائية في الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 9 سنوات.. منتخب مصر يُنهي سلسلة "الهدف الواحد" في أمم إفريقيا بثنائية في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب مصر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعدما تخطى عقبة الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية.

جاءت أهداف منتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ومحمد صلاح في الدقيقة 43، ليحصد منتخب الفراعنة 3 نقاط جديدة في مشواره بالبطولة، ويرفع رصيده إلي 6 نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة الأولي وضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 بالبطولة.

واستطاع منتخب مصر إنهاء سلسلة "الهدف الواحد" في مباريات ببطولة أمم إفريقيا، حيث لم يستطيع منتخب الفراعنة تسجيل أكثر من هدف في مبارياته بالبطولة الإفريقية منذ 9 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه على الجزائر برباعية نظيفة في نسخة البطولة القارية 2010 في أنجولا.

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وخاض منتخب مصر 9 مباريات في بطولة أمم إفريقيا منذ إنتصاره الكاسح على المنتخب الجزائري عام 2010، حيث فاز في نهائي النسخة نفسها على منتخب غانا بهدف دون مقابل، ولم يتأهل للبطولة القارية في 3 نسخ متتالية أعوام 2012، 2013، 2015.

وافتتح منتخب مصر مشواره في نسخة بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون، بالتعادل السلبي مع منتخب مالي، ثم تغلب على منتخب أوغندا بهدف دون مقابل، وكرر فوزه بنفس النتيجة على منتخب غانا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتخطي منتخب المغرب بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، وتعادل مع بوركينا فاسو 1-1 في نصف النهائي، وحسم تأهله بركلات الترجيح.

وفشل منتخب مصر في احراز أكثر من هدف في نهائي أمم إفريقيا 2017 وخسر أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 2/1، واستهل مشواره في النسخة الحالية (كان 2019) بفوز هزيل على منتخب زيمبابوي 1/0، قبل أن ينهي سلسلة "الهدف الواحد" في مباراة الكونغو الديمقراطية وفاز بنتيجة 2/0.

يذكر أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس أمم إفريقيا بـ 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 ألقاب، ثم منتخب غانا بالمرتبة الثالثة برصيد 4 ألقاب.