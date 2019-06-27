رياضة | أبرز إحصائيات وأرقام من مباراة مصر والكونغو.. المحمدي الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز إحصائيات وأرقام من مباراة مصر والكونغو.. المحمدي الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاء هدف مصر الأول عن طري قأحمد المحمدي بالدقيقة "24" ثم تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة "42" من عمر الشوط الثاني.

ويحتل منتخب مصر حالياً صدارة المجموعة الأول برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه أوغندا برصيد 4 نقاط ثم زيمبابوي نقطة والكونغو بدون نقاط.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام والإحصائيات من مباراة مصر والكونغو:

1- كل التسديدات: مصر 9/ الكونغو 14

2- الاستحواذ: مصر 52/ الكونغو 47

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3- معدل التمرير الناجح: مصر 80 / الكونغو 79

4- المراوغات: مصر 4 / الكونغو 1

5- الفوز بالصراعات الهوائية: مصر 22 / الكونغو 12

6- التدخلات: مصر 12/ الكونغو 12

7- الركنيات: مصر 5/ الكونغو 3

8- فقد الاستحواذ: مصر 9 / الكونغو 5

وحصل أحمد المحمدي على أعلى تقييم في المباراة من بين لاعبي منتخب مصر بـ7.6/10 ويأتي بعده طارق حامد بـ7.3 ومحمد صلاح ثالث أفضل لاعب بـ7.1/10.