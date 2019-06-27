رياضة | بعد الفوز على الكونغو.. موعد مباراة مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على الكونغو.. موعد مباراة مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر، مع منافسه منتخب أوغندا، وذلك يوم 30 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

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وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولي على حساب زيمبابوي بهدف نظيف، ثم فاز مساء اليوم في الجولة الثانية على الكونغو بهدفين مقابل لا شيء.

ويسعى الأوغنديون لتأكيد تواجدهم على ساحة كرة القدم الإفريقية بعد سنوات طويلة من الغياب، فهذه هي المشاركة الثانية على التوالي بعد التواجد في البطولة الماضية في الجابون عام 2017، كما أنه السابعة في تاريخه ويعد الحصول على المركز الثاني في نسخة 1978 في غانا هو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأوغندية.