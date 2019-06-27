رياضة | عاجل.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.

وإليكم ترتيب المجموعة الأولى :

1- مصر 6 نقاط

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2- أوغندا 4 نقاط

3- زيمبابوي 1 نقطة

4- الكونغو الديمقراطية 0 نقاط

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.