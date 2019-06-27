رياضة | المشير طنطاوي يساند المنتخب المصري امام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشير طنطاوي يساند المنتخب المصري امام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، على متابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في مقصورة ستاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة بأرض مصر 2019.

وتواجد طنطاوي في المقصورة الرئيسية داخل استاد القاهرة الدولي المستضيف لمباريات المجموعة الأولى.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز في مباراته الأولى امام زيمبابوي بهدف وحيد مقابل لاشئ سجله اللاعب محمود حسن تريزيجية.