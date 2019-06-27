رياضة | إنجاز جديد لـ"صلاح".. 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجاز جديد لـ"صلاح".. 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية وذلك خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي في ثاني جولات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وأحرز أحمد المحمدي الهدف الأول للفراعنة بالدقيقة "25" ثم أضاف صلاح الهدف الثاني في شباك الكونغو من أسيست رائع لمحمود تريزيجيه لينتهي الشوط الأول من المباراة بتفوق الفراعنة بهدفين نظيفين.

وبات محمد صلاح ضمن 3 لاعبين قد سجلوا 40 هدفاً وأكثر مع منتخب مصر كالتالي:

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حسام حسن: 69 هدفاً

حسن الشاذلي: 42 هدفاً

محمد صلاح: 40 هدفاً

وكان منتخب مصر قد تفوق على زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية من البطولة الإفريقية ويتواجد حالياً منتخب أوغندا في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وسيهبط للمركز الثاني حال استمرار فوز الفراعنة على الكونغو في هذا اللقاء.