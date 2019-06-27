اونلاين | شاهد مباراة مصر والكونغو بث مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة مصر EGYPT HD هدف ABO SALAH

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رابط yalla شوت أونلاين مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأسطورة لايف Ostora Live جودة عالية إتش دي HD بث مباشر متابعة مباراة المنتخب الوطني المصري اليوم الاربعاء والتي تجمعه بنظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تقام في مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

رابط yalla kora أونلاين مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأسطورة لايف Ostora Live جودة عالية إتش دي HD

وفي السطور المقبلة ينشر لكم موقع " الخليج 365 الرياضي " روابط البث المباشر الخاصة بالمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.

مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأسطورة لايف Ostora Live جودة عالية إتش دي HD

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل المنتخب المصري المباراة هو في المركز الأول بفضل فوزه على منتخب زيمبابوي في لقاء الافتتاح الجمعة الماضية بهدف مقابل لا شيء فيما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الأخير بدون رصيد بعد أن سقط في فخ الخسارة من منتخب أوغندا بثنائية نظيفة.

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