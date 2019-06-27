اونلاين | تابع أون لاين goal salah 2 مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر OSTORA LIVE يلا شوت رابط مباراة مصر WON

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كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم الاربعاء 26-6-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو القادم.

أـونلاين لايف موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة اليوم:

ينقل موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات حيث يسبق لقاء المنتخب في الساعة السابعة مباراة اوغندا وزيمبابوي في نفس المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في بطولة الامم الإفريقية:

يأتي المنتخب الأوغندي في الصدارة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على منتخب الكونغو بهدفين دون رد، وبنفس الرصيد المنتخب المصري بعد فوزه بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي، فيما يحتل منتخب الكونغو وزيمبابوي المركز الثالث والرابع بدون نقاط، مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار رابط في الجول.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو:

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر وتذاع على قناة تايم سبوت المصرية على التردد الأرضى للقناة بجانب عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس.

ويسعي المنتخب المصري لتحقيق الفوز اليوم لاقتناص ثلاثة نقاط جديدة لضمان التأهل للدور المقبل دون الانتظار للمباراة الاخيرة، فيما يأمل منتخب الكونغو في تحقيق اي نتيجة ايجابية للحفاظ على آماله في التأهل.

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