اونلاين | بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019 كورة ستار Total 2019 Africa Cup of Nations

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لايف live مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط كورة ستار

كورة لايف بث مباشر مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام على ارض الكنانة في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

كورة ستار Kora Star ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

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ويدخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيل الآتي :-

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• حراسة المرمى : محمد الشناوي.

• خط الدفاع : أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أحمد المحمدي.

• خط الوسط : محمد النني ، طارق حامد ، عبد الله السعيد.

• خط الهجوم : محمد صلاح ، مروان محسن ، محمود تريزيجيه.

يلا كورة أونلاين متابعة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية والتي ستكون متاحة عبر قناة تايم سبورت التي نجحت في الحصول على حق البث الحصري والمباشر للمباريات عبر قنواتها على التردد الأرضي مع بعض روابط البث المباشر التي يوفرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

وبجانب يلا شوت Yalla Shoot كورة جول Kora Goal التي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD