اونلاين | مشاهدة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم egypt vs congo كورة لايف Total 2019 Africa Cup of Nations

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مصر والكونغو مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر اليوم الأربعاء 26-6-2019، ضمن مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 ، المنقولة حصريا عبر بي إن سبورت، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر والكونجو والقنوات الناقلة لها :

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

في تمام الساعة العاشرة مساء: بتوقيت القاهرة

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

الساعة العاشرة مساء بتوقيت عمان

الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس

الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الدوحة

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت لبنان.

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وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورت و قناة بي ان سبورت ماكس 1 وماكس 2،بالاضافة الى قناة تايم سبورت.

تشكيلة مصر المتوقعة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

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