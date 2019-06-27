اونلاين | مشاهدة مباراة مصر(2) / (0) الكونغو الديمقراطية بث مباشر – التغطية الخاصة Total 2019 African Football

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البث المباشر لمباراة منتخب مصر، مع منافسه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يلا شوت Yala shoot وذلك اليوم الأربعاء 26-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، كورة جول ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة أون لاين، Kora online.

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كورة أون لاين واستقر خافيير أجييري مدرب منتخب مصر على التشكيلة الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا، يلا شوت، كورة لايف، Kora star، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف.

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - تريزيجيه - محمد صلاح.

خط الهجوم : مروان محسن.

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