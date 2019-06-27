انت الان تتابع تيتو غارسيا: ليفربول حرم المنتخب المصري من "توظيف" صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم المصري محمد صلاح

بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح في المباراة الافتتاحية لكأس أمام أفريقيا أمام منتخب زيمبابوي، قال المدرب المساعد لمنتخب الفراعنة، إن موسم فريق ليفربول الإنجليزي المرهق، حيث يلعب صلاح، حرم المنتخب من توظيفه كـ"رأس حربة" في الملعب.

وجاءت تصريحات المدرب المساعد لمنتخب مصر، الإسباني تيتو غارسيا، قبل مباراة الفراعنة الثانية في البطولة، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء الأربعاء.

ونجح المنتخب المصري بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أغيري، في تحقيق الفوز بصعوبة خلال مباراة الافتتاح على منتخب زيمبابوي بهدف وحيد سجله محمود حسن "تريزيجيه"، في مباراة لم يظهر فيها محمد صلاح بخطورته المعتادة.

وقال غارسيا إن "موسم ليفربول الطويل على الصعيدين المحلي والقاري"، تركهم غير قادرين على استخدام نجمهم كما أرادوا في مباراتهم الافتتاحية، حسب ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

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وشارك محمد صلاح في 52 مباراة في جميع مسابقات مع ليفربول في الموسم الماضي.

وكشف غارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يخطط لمنح صلاح الدور كمهاجم أساسي في المباراة الثانية اليوم أمام الكونغو الديمقراطية، مضيفا "لقد فكرنا في استخدام صلاح كمهاجم ضد زيمبابوي منذ بداية المباراة، لكنه لم يكن في وضع جيد من الناحية البدنية بسبب موسمه الطويل مع ليفربول، لذلك بدأ في موقعه المعتاد في الجناح الأيمن".

وتابع: "صلاح، بقدراته الكبيرة وإمكانياته الرائعة، قادر على اللعب في أي مركز مع تقديم أداء جيد".