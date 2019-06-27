بي ان ماكس HD1 مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار |...

يلا شوت 7SRII مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر Kora Star بدون تقطيع كورة ستار | يلا شوت بث مباشر مباراة مصر والكونغو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم بث مباشر في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، ومن خلال المقال نقدم لكم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشر اون لاين بدون تقطيع يلا شوت حصري 7SRY عبر روابط مختلفة للبث.

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم

يلا شوت الجديد مباراة مصر والكونغو بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار Ostora ، تعد مباراة مصر والكونغو محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في ظل سعي المنتخب الوطني لتحقيق لقب البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره ، يلا شوت توداي مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر ، يلا شوت مباراة مصر والكونغو اليوم ، يلا شوت مباراة مصر والكونغو الآن.

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موعد مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2019

رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر موبايل كورة أون لاين Kora star ، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر والكونغو مباشر اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 في أمم إفريقيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبوظبي على استاد القاهرة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.

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رابط ماتش مصر والكونغو اليوم أونلاين

البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية



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ماتش مصر والكونغو بث مباشر الشوط الاول، ستضم تشكيلة منتخب مصر اليوم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني، الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

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نتيجة مباراة مصر والكونغو

مصر الكونغو 2 0

ترقب جماهيري كبير لأحداث الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا، حيث يستعد المنتخب الوطني لتقديم مباراة قوية أمام الفريق الكونغولي من أجل حسم التأهل.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث المباراة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

محمد صلاح يضيع أول أهداف المباراة بعد أنفراد بالحارس، ولكن الدفاع يتألق.

مرور 23 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة مصر والكونغو حتى الآن هي التعادل السلبي.

أحمد المحمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 24، وتصبح النتيجة 1-0 للفراعنة.

الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول ، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح منتخب مصر.

نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب المصري بهدفين دون رد، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

مازالت المنتخب المصري متقدم بهدفين دون رد بعد مرور 61 دقيقة من زمن المباراة.

الدقائق الأخيرة من المباراة، والمنتخب المصري متفوق بهدفين دون رد.