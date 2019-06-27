نهاية مباراة مصر والكونغو LIVE HD في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر تتأهل لثمن نهائي كأس الأمم...

مباراة المنتخب الوطني المصري مع منتخب الكونغو مساء اليوم الأربعاء العاشرة مساءاً، في اطار الجولة الأولى من الدور الثاني بدوري المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة في مصر، والمبارة مذاعة مشفرة على قناة BeIN Sport max 1 & 2 من تعليق على محمد علي، بينما تذاع المباراة بدون تشفير على قناة Time sport على التردد الأرضي داخل مصر من تعليق الإماراتي سعيد الكعبي، بعدما تعاقدت قناة تايم سبورت معه مؤخراً.

مباراة مصر والكونغو مقامة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، ويدخل المنتخب الوطني المصري مباراةا ليوم، بعدما كان قد نجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام منتخب زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه اللاعب “محمود تريزيجيه” في الدقيقة 41 من زمن المباراة، بينما يدخل منتخب الكونغو مباراة اليوم بعد أن خسر في أول لقائته في البطولة أمام المنتخب الأوغندي بنتيجة 2-0.

بداية الشوط الثاني مباراة مصر والكونغو

لا تزال النتيجة 2-0 لصالح مصر في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

التبديل المصري الأول في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بدخول اللاعب أحمد حسن كوكا بدلاً من مروان محسن.

هدف مؤكد ضائع بواسطة اللاعب أحمد حسن كوكا عقب تمريرة من صلاح.

تبديل بخروج عبد الله السعيد في الدقيقة 66 من زمن المباراة ونزول وليد سليمان.

كارت أصفر للاعب محمد النني.

فاول ضد محمد صلاح في الدقيقة 77.

انذار لمحمود علاء.

هدف مؤكد ضائع لصالح منتخب الكونغو عن طريق اللاعب بولاسي.

متابعة مباراة مصر والكونغو