مباراة مصر والكونغو صلاح والمحمدي يقودان مصر للفوز – نتيجة مباراة مصر والكونغو وتفاصيل...

انتهى الشوط الأول من زمن مباراة مصر والكونغو في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بعد أن نجح المنتخب المصري في تحقيق التقدم بهدفين مقابل لا شئ، أحرز الهدف الأول اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25 من زمن المباراة، وأحرز الهدف الثاني محمد صلاح في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وأضاع منتخب الكونغو هدفين مؤكدين بعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة، وتم تسجيل انذار على لاعب الكونغو لصالح اللاعب تريزيجيه نتج عنه فاول لصالح المنتخب المصري وسددها صلاح بقوة إلا أنها كانت صعبة في يد الحارس الكونغي.

البث المباشر لمباراة مصر والكونغو مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والآن البث الحي المباشر على الإنترنت أونلاين live hd للمباراة الهامة، والمذاعة حصرياً على شاشة قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي 1 و2، ومذاعة مجاناً داخل مصر عن طريق التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

متابعة مباراة مصر والكونغو الشوط الثاني لحظة بلحظة

ضغط قوي من منتخب الكونغو في بداية الشوط الثاني، بدون أهداف حتى الآن.

تبديل لمصر في الدقيقة 59 من زمن المباراة بدخول اللاعب أحمد حسن كوكا بدلاً من مروان محسن.

كرة ضائعة من اللاعب أحمد حسن كوكا والتي كانت هدف مؤكد.

التبديل الثاني للمنتخب المصري بخروج عبد الله السعيد ودخول وليد سليمان.

كارت أصفر لمحمد النني.

فاول ضد محمد صلاح في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

كارت أصفر لمحمود علاء

هدف ضائع لصالح منتخب الكونغو في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

التبديل الثالث لصالح المنتخب المصري خروج تريزيجيه ودخول طارق حامد

الشوط الثاني بث مباشر مباراة مصر والكونغو