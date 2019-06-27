بين ماكس| مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار بثّ جديد live ماتش مصر أمام الكونغو ناو شوف مباراة...

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والمستضافة على الأراضي المصرية اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، شاهدة مباراة مصر والكونغو جول كورة – بث مباشر مباراة مصر والكونغو بدون تقطيع.

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وعن المتسبب في استبعاد عمرو وردة عو هاني أبو ريدة وفقا لموقع يلا كورة، بعد أن استطلع آراء الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد قيام فتاة باتهمه على الانستجرام بالتحرش بها هو وثلاثة زملاء معه، إلا أن الصور والفيديوهات ثبتت عليه، مما استدعى ذلك أن يتم استبعاده ضمن تشكيلة الفريق اليوم.

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تشكيل المنتخب في مباراة المنتخب المصري والكونغولي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – أيمن أشرف.

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بث مباشر مصر والكونغو اونلاين Kora Star، فقد أشار الجهاز الفني للمنتخب المصري في نبأ هام، أنه سيتم استبعاد عمرو وردة من مباريات المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، بسبب الفعل الفاضح له بعد مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الماضية، فيما أكد إيهاب لهيطة أن ذلك يسئ بسمعة مصر ولذلك وجب اتخاذ إجراء ضده في أسرع وقت.

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الآن يقوم اللاعبون بالنزول إلى الملعب وإلقاء النشيد الوطني.

بدأ الشوط الأول من المباراة.

أداء المنتخب الوطني في المباراة الثانية له أفضل من أدائه في المباراة السابقة وسط حماس وهتاف الجماهير المصرية الباحثين عن بث مباشر مباراة مصر والكونغو.

اهدر محمد صلاح كرة كادت أن تدخل شباك المرمى.

الدقيقة 15: خطورة كبيرة على مرمى الشناوي ولكنه تصدى لها بكل ما أوتي من قوة وسط تشجيع الحماعير في الاستاد الممتلئ.

النتيجة الآن في نصف الشوط الأول هي 1-0 لصالح مصر.

نهاية الشوط الأول والنتيجة لصالح منتخب مصر.

بداية الشوط الثاني الان مباراة مصر والكونغو بث مباشر نتيجة المباراه 2 مصر لاشي الكونغو سجل الاهداف أحمد المحمدي و محمد صلاح.

حتى الشوط الثاني هدفين لمصر مقابل لا شئ للكونغو.

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