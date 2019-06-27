اتحاد الكرة يقرر رسميا استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة عن انه تقرر استبعاد اللاعب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني مدى الحياة من كافة المنتخبات المصرية، وذلك بسبب سوء سلوكه وكثرة الوقائع غير الأخلاقية للاعب.

حيث قد أصدر اتحاد الكرة منذ قليل قراراً، بخروج اللاعب من معسكر منتخب مصر والذي كان يستعد لمواجهة الكونغو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي بدأت مساء اليوم على استاد القاهرة، في قمة مباريات المجموعة الأولى.

يدخل الفراعنة مواجهة اليوم ولا بديل عن انتزاع النقاط الثلاثة، من أجل حسم التأهل للدور الثاني للبطولة وقد حقق المنتخب المصري بالشوط الأول هدفين مقابل لا شيء، ونحن في انتظار الشوط الثاني والذي انطلق منذ قليل.