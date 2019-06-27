هدف MO SALAH بث مباشر مصر youtube live مصر والكونغو بث مباشر kora star يلا شوت الجديد بث مباشر...

مباراة مصر والكونغو بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار مباراة الكونغو ومصر بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو ومصر كورة أون لاين مباراة مصر والكونغو بث مباشر، تلتقي اليوم مصر مع الكونغو في مباراة قوية تبحث مصر من خلالها عن المركز الأول في المجموعة والحصول على الثلاث نقاط لضمان الصعود كأول المجموعة أو كوصيف لها إذ أن منتخب أوغندا يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط وهدفين بينما يأتي خلفه منتخب مصر بثلاث نقاط وهدف وحيد.

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت مباراة مصر والكونغو الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر مصر والكونغو بث مباشر رابط مباراة مصر والكونغو بث مباشر، مباراة هامة حرصت الجماهير المصرية على مساندة منتخبها الوطني في اللقاء المُقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت الرياض ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة في مصر على التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق صوتي متميز من علي محمد علي.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو

بث مباشر مباراة الكونغو ومصر كورة ستار كورة أون لاين مصر والكونغو yalla shoot كورة جون مباراة الكونغو ومصر الاسطورة بث مباشر الكونغو ومصر ماتش الكونغو ومصر بث مباشر، حرص أجيري على توجيه بعض النصائح للاعبين عقب مباراة زيمبابوي لتصحيح بعض الأخطاء، كما أن خط الهجوم لن يتغير كثيراً عن المباراة السابقة، وقد تم استبعاد اللاعب عمرو ورده من قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد مناقشة الأمر من الجهاز الفني للمنتخب المصري للحفاظ على التركيز.

مصر والكونغو بث مباشر

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نعمل على وضع رابط البث المباشر لمباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بأكثر من جودة وأكثر من رابط.

وصل اللاعبون إلى ملعب المباراة منذ عدة دقائق واتجهوا إلى غرف ملابسهم منذ قليل وفي طريقهم لأداء عمليات الإحماء الآن.

صلاح أساسياً في تشكيلة منتخب مصر بجوار تريزيجيه ومروان محسن في الهجوم، وأجيري يدخل بالتشكيل السابق للفريق بدون تعديلات في مواجهة الكونغو

دخول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء داخل ملعب المباراة

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انطلاق الشوط الأول من عمر اللقاء الآن بين مصر والكونغو في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2019 ومصر تستعد لاقتناص الثلاث نقاط.

الدقيقة 3: تصويبة قوية على مرمى الشناوي لكن تُصد ويُرسلها لوسط ملعب المباراة وتصل لصلاح وهدف يضيع.

الدقيقة 15: استحواذ لصالح المنتخب الوطني المصري ولكن هناك خطورة من جانب الكونغو على مرمى الشناوي

الدقيقة 19: الهدف الأول لصالح منتخب مصر بقدم أحمد المحمدي

الدقيقة 43: من تمريرة رائعة صلاح يُسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري

نهاشة شوط المباراة الأول بفوز المنتخب المصري بهدفين

انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء

الدقيقة 66: الهدف الثالث يضيع من منتخب مصر بعد تصويبة على مرمى الكونغو