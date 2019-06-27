مصر تفوز على الكونغو في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وتتأهل رسمياً لدور الستة...

يستعد المنتخب المصري اليوم لخوض ثاني لقاءاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب الكونغو، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني قبل لقاء اليوم بعد أوغندا بفارق الأهداف، وتُحاول مصر الحصول على الثلاث نقاط للصعود إلى مرحلة الأدوار الإقصائية حيث دور الستة عشر من البطولة.

موعد مباراة مصر والكونغو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق علي محمد علي، وكذلك تُذاع المباراة على التردد الأرضي حيث قناة time sports الناقلة للبطولة في مصر.

نتيجة مباراة مصر والكونغو

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب قد ظهر بمستوى جيد في المباراة الافتتاحية بالبطولة أمام زيمبابوي، ويذكر التاريخ أن منتخب مصر قد فاز على الكونغو في ربع نهائي بطولة إفريقيا 2006 التي تُوجت مصر بها، ويتطلع المنتخب المصري إلى الوصول لنهائي البطولة هذا العام والتتويج بها لإسعاد الجماهير المصرية.

الدقيقة 3: الشناوي ينجح في التصدي لكرة مُباغتة وصلاح يُهدر فرصة هدف مؤكد بعد تصويبة تصطدم بالدفاع

الدقيقة 15: المباراة سجال بين منتخبي مصر والكونغو في اللقاء والكونغو نجح في تهديد مرمى المنتخب الوطني المصري

الدقيقة 19: المُحمدي يُسجل هدف مصر الأول من تصويبة في المرمى

الدقيقة 42: تريزيجيه يُمرر لصلاح ومراوغة وتسديدة في الزاوية الضيقة تُسفر عن هدف ثاني للفراعنة

انتهاء الشوط الثاني من عمر المباراة بتقدم المنتخب المصري بهدفين مقابل لاشيء

الدقيقة 66: تصويبة من جانب محمد صلاح على مرمى الكونغو ولكن تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى

انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد وتتأهل رسمياً لدور الستة عشر.