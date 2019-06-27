نتيجة ماتش مصر والكونغو اليوم (2-0) في أمم أفريقيا 2019 هدف محمد صلاح والمحمدي

نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019 هو ما سنقدمه لكم عبر هذا التقرير من أجل أن تستمتعوا معنا بمتابعة مجريات ونتيجة ماتش مصر والكونغو اليوم في الجولة الثانية كأس الأمم الأفريقية، حيث يستقبل ملعب استاد القاهرة الدولي ماتش مصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء لحساب مباريات المجموعة الأولى بالجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الـ12:00 منتصف الليل بتوقيت دُبي، وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني عبر قناة بي إن سبورت ماكس HD.

نتيجة ماتش مصر والكونغو اليوم

متابعينا الكرام سنوفر لكم متابعة مستمرة ونتيجة مباراة مصر والكونغو وقت انطلاق اللقاء بقليل من الموعد المحدد لها، حيث يمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة في مفضلتكم والرجوع إليها وقت انطلاق المباراة

انطلقت مباراة مصر والكونغو الآن وسط أجواء حماسية كبيرة من الجماهير ولاعبي المنتخبين مع بداية قوية من عناصر المنتخب المصري بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة، متابعة مستمرة ونتيجة ماتش مصر والكونغو بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019.

الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول مع وجود ضغط من لاعبي المنتخبين وفرص كثيرة ضائعة، مع محاولات متكررة للتوغل والبحث عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 25: جووووووول لصالح منتخب مصر عن طريق اللاعب أحمد المحمدي من ركنية، لتصبح نتيجة المباراة الآن هدف لصالح الفراعنة.

دقيقة 40: هجمة خطيرة لعناصر منتخب الكونغو هددت مرمى محمد الشناوي وكاد لاعب هجوم الكونغو الديمقراطية أن يسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده.

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دقيقة 44: جوووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب مصر، عن طريق تمريرة روعة من تريزيجيه يستلمها صلاح ويراوغ دفاعات الكونغو ويسدد كرة قوية تسكن شباك مرمى الكونغو لتصبح نتيجة مباراة مصر والكونغو الآن هدفين نظيفين في الشوط الأول.

انتهاء الشوط الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي وإضافة دقيقة وقت بدل ضائع.

انطلاق الشوط الثاني الآن

دقيقة 66: اللاعب أحمد حسن كوكا يتلقى تمريره رائعة من محمد صلاح أمام مرمى الكونغو يسددها كوكا ولكن لم يحالفه الحظ ليسجل وتضيع الكرة وتخرج خارج الملعب.

دقيقة 87: انفراد لمحمد صلاح من تمريره رائعة عن طريق طارق حامد ولكن يتكتل دفاع الكونغو حول محمد صلاح لتضيع الكرة.

وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكسب منتخب مصر النقاط ليتصدر المجموعة الأولى