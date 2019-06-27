هدف صلاح الرائع . نتيجة وملخص مباراة مصر والكونغو اليوم في أمم أفريقيا 2019

نتيجة وملخص مباراة مصر والكونغو في امم أفريقيا| رافق منتخب مصر نسور نيجيريا إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز الثاني له على منتخب الكونغو بهدفين مقابل لا شئ، سجل اهداف منتخب مصر في شباك الكونغو أحمد المحمدي في الدقيقة 25 ومحمد صلاح في الدقيقة 43، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف على زيمبابوي.

ملخص مباراة مصر والكونغو

سجل منتخب مصر حضوراً قوياً في مباراته ضد الكونغو على المستوى الهجومي، وكانت أحدى الهفوات القليلة لخط الدفاع تكلف منتخب مصر استقبال أولى الأهداف في مرماه لولا العارضة في واحدة، والقائم الذي أنقذ الشناوي في أخرى، وتقدم أحمد المحمدي بهدف في الدقيقة 25 بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليسرى ليضعها بقدمه في الشباك، وكان هدف محمد صلاح من أجمل أهداف البطولة حتى الآن بعد أن رواغ ووضع الكرة بشكل رائع في المرمى قبل نهاية الشوط الأول

موعد مباراة مصر واوغندا

مباراة مصر واوغندا يوم 30 يونيو الحالي الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مباراة تحصيل حاصل للمنتخب المصري بعد ضمان التأهل، ولكن سيحاول منتخب مصر إحراز صدارة المجموعة الأولى.