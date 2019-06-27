نادي أتروميتوس اليوناني يتبرأ من عمرو وردة:: ملناش علاقة به

أكد جالريوس خريستوف، المسؤول الإعلامي لنادي أتروميتوس اليوناني فريق عمرو وردة السابق، أن ناديه ليس له علاقة بأزمة لاعب الفراعنة.
وأضاف جالريوس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن النادي يرفض التعليق على مشكلة عمرو وردة، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن التعليق على هذه المشكلة هو نادي باوك اليوناني الذي يملك اللاعب.
يذكر أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد استكمال منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا، على خلفية أزماته المتعددة مؤخرا بمعسكر الفراعنة، وصرح أبو ريدة في...
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