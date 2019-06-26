"يوم الموت على الطريقة المكسيكية" .. القصة الكاملة لاستبعاد عمرو وردة من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتزع عمرو وردة جناح منتخب مصر (السابق) البطولة فى يوم من الأيام الصعبة من تاريخ كرة القدم المصرية وأتى بالتزامن مع إقامة كاس الأمم 2019 فى مصر.

عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا فال" قدمت رأس وردة على طبق من فضة إلى الإعلام المصري على طريقة الاحتفال بـ"يوم الموتي" المناسبة المكسيكية ذات الشهرة الواسعة

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ونشرت الفتاة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

وفور وصول الأمر لإيهاب لهيطة المدير الفني للمنتخب قرر رفع الأمر لهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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ليعلن اتحاد الكرة استبعاد اللاعب من قائمة منتخب مصر المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وخيم الحزن على معسكر المنتخب بعد أن أعلن اتحاد الكرة القرار وعرف به اللاعبون فيما ظهر عمرو وردة ببهو الفندق وقضى بعض الوقت مع أحمد المحمدي.

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ووجهت جيوفانا رسالتين عقب استبعاد وردة، الأولي كانت لمن يتهمها بتدمير مستقبل اللاعب.

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أما الرسالة الثانية فوجهتها إلى مواطنها خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر.

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ورد عمرو وردة على الاتهامات الموجهة إليه مشددًا على أن جميع لاعبي المنتخب متعاطفون معه.

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واهتمت وسائل الإعلام العالمية بقرار إيقاف وردة على خلفية الفضيحة الأخلاقية وهو ما دفع طرفا جديدا للتدخل.

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وتقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع اللاعب عمر وردة ورئيس اتحاد الكرة لتعمدهما الإضرار بسمعة الكرة المصرية.

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اتحاد الكرة لم يقف مكتوف الأيدي هو الآخر وقرر بحث مستقبل وردة مع المنتخب وسط اتجاه بإصدار قرار قاسٍ ضد اللاعب.

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