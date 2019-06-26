بالصور .. لماذا أشار المحمدي برقم 22 بعد هدفه فى الكونغو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب:
احتفل أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري بهدفه فى شباك الكونغو الديمقراطية بالإشارة برقم 22 فى المباراة التى تقام على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي لكأس الأمم .
وفي الدقيقة 25 تقدم المنتخب المصري عن طريق أحمد المحمدي، الذي استغل عشوائية داخل منطقة الجزاء، ليخطف الكرة في شباك الكونغو.
ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن المحمدي أراد دعم زميله عمرو وردة الذى استبعد من قائمة المنتخب صباح اليوم الأربعاء لأسباب سلوكية.
وعقد المحمدي جلسة مع وردة عقب قرار اتحاد الكرة بإيقاف الأخير وكان من أكثر المتأثرين باستبعاده من المنتخب.
وقال وردة في وقت سابق لـ "الخليج 365" إن جميع لاعبي المنتخب متعاطفون معه.
ويحمل المحمدي مدافع أستون فيلا الحالي وسندرلاند وهال سيتي السابق شارة قيادة المنتخب.
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