محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:
حالة من الفرحة سادت أرجاء قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، عقب إحرازه هدف ثان لصالح المنتخب أمام الكونغو في الجولة الثانية لبطولة إفريقيا.
كان العشرات من أهالي القرية قد تجمعوا داخل المقاهي لمشاهدة المبارة، وذلك بعد إغلاق مركز شباب محمد صلاح لإقامة أعمال التطوير .
وقال غمري سعدني، مدرب محمد صلاح الأسبق، إن ذكاء صلاح مكنه من إحراز الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه دائما ما يدخل الفرحة والسرور علي أهالي قريته والمصريين جميعا.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة بمسقط رأس محمد صلاح بعد تسجيله هدف في شباك الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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