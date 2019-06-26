بالفيديو.. تريزيجيه "المبدع" وصلاح "الذكي" يضاعفان تقدم مصر على الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أحرز محمد صلاح جناح المتنخب المصري الهدف الثاني في مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019، على ستاد القاهرة.

وأظهر محمود حسن "تريزيجيه" الجناح الأيسر لمصر مهارته بمراوغة رائعة قبل أن يرسل تمريرة أرضية إلى محمد صلاح الجناح الأيمن الذي استلمها بشكل رائع ثم تمركز بشكل ذكي ليظن الدفاع أنه سيسدد في الزاوية البعيدة وأرسلها يسارية بجانب القائم الأيمن، في الدقيقة 44.

وأتى هدف صلاح ليكون الثاني في المباراة بعدما سجل أحمد المحمدي الهدف الأول لمصر في الدقيقة 25 من المباراة.

يعد هدف صلاح أمام الكونغو هو الأول في بطولة أمم إفريقيا بنسختها الحالية، بعدما انتهى اللقاء الأول بفوز مصر على زيمبابوي عن طريق هدف لتريزيجيه.