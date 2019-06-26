بالصور.. المحمدي يتضامن مع وردة في الاحتفال بهدفه أمام الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أحرز أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، هدف التقدم للفراعنة في مرمى الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية.

واستغل المحمدي عشوائية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 25، ليصوب الكرة في شباك الكونغو.

واحتفل المحمدي عقب الهدف، بالإشارة لرقم 22، تضامنا مع زميله عمرو وردة، الذي استبعد من قائمة المنتخب الوطني لسوء السلوك.

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وانتشر فيديو لعمرو وردة، عن طريق إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى اتخاذ اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري قرارا باستبعاد اللاعب، وإكمال البطولة بـ22 لاعبا.

ويسعى المنتخب الوطني للفوز على حساب الكونغو للوصول للنقطة السادسة وضمان التأهل لدور الـ16 دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة أمام أوغندا.