الجماهير تنظف مدرجات ستاد الإسكندرية بعد مباراة نيجيريا وغينيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

حرص عدد من الجماهير المصرية على تنظيف مدرجات ستاد الإسكندرية الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في لفتة تعكس السلوك الحضاري، خلال حضورهم المباراة التي جمعت بين منتخبي نيجيريا وغينيا، في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشارك العشرات من شباب الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في تقديم الدعم والتشجيع لمنتخبي نيجيريا وغينيا ومساندة جماهير البلدين، في لفتة منهم للتأكيد على ترحيب الشعب المصري بجميع الدول المشاركة في البطولة الإفريقية الأهم في القارة السمراء.

وتغلب منتخب نيجيريا على غينيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه غينيا ومدغشقر برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل بوروندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.