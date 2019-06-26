بالفيديو: مدافع الكونغو يحرم صلاح من هدفه الأول في كأس الأمم 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي
حرم مارسيل تيشيراند، مدافع منتخب الكونغو، مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح من افتتاح أهدافه بالنسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء.
طارق حامد أرسل كرة طويلة وصلت لمحمد صلاح الذي هيأها لنفسه بصورة جيدة داخل منطقة الجزاء ولكن تصويبته اصطدمت بقدم تيشيراند لتخرج إلى ركلة ركنية نُفذت ولكن أخرجها مدافعو منتخب الكونغو.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة؛ حيث تحتل مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد جولة واحدة خاضتها بفارق هدف عن أوغندا المتصدرة بعد خوضها مباراتين بـرصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب الكونغو المجموعة بلا نقطة.
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