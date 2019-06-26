جماهير الإسكندرية تتوافد على مراكز الشباب لتشجيع الفراعنة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

توافد المئات من مواطني الإسكندرية على مراكز الشباب والأندية الاجتماعية والمقاهي بالمحافظة مساء اليوم الأربعاء، لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والكونغو، في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل.

ووفرت مديرية الشباب والرياضة 27 شاشة عرض ضخمة في 23 مركز شباب، أبرزها مراكز "الأنفوشى، الشلالات، السيوف، برج العرب"، فيما يجري نقل المباريات في 26 مركز شباب آخر من خلال شاشات تليفزيونية LCD .

Advertisements

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ للجمهور في 49 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة التي تستضيف مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

وأضافت الشريف أنه تقرر تشكيل لجان متابعة من خلال غرفة العمليات الخاصة بالمديرية، للتنسيق مع مراكز الشباب للتنسيق الدوري مع المتابعات الميدانية للوقوف على مدى جاهزية شاشات العرض للبث الحي.

يشار إلى أن مدينة الإسكندرية تستضيف مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات "نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر".