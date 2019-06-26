ديسابر يرفض التعقيب على مفاوضات الأهلي.. ويشيد بلاعبي أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أشاد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا بما قدمه فريقه أمام زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب أوغندا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية.

وقال ديسابر في تصريحات بعد المباراة "نحن سعداء بكل تأكيد، أن نصل للنقطة الرابعة فهذا أمر جيد بعد مباراتين، فخور بأداء اللاعبين خلال المباراة".

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وواصل "المباراة لم تكن سهلة، أحرزنا هدفًا مبكرًا وتعادل زيمبابوي بعد ذلك، فخور باللاعبين لأنهم مقاتلون داخل الملعب".

ورفض المدرب الفرنسي الرد على تساؤلات الصحفيين بشأن حقيقة مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي معه ليتولى تدريب الفريق بعد كأس الأمم الأفريقية خلال الموسم المقبل.

واختتم "ليس أمرا سهلا أن تلعب والمنافس يتفوق عليك بيوم زيادة في الراحة، وبالنسبة لي، أتمنى فوز مصر على الكونغو لأنها النتيجة الأفضل لمنتخب أوغندا".