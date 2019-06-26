نجم ريال مدريد يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

كشف الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني، عن نيته حول إعتزال كرة القدم داخل جدران سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي. وكان كروس قد جدد عقده مؤخرا مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2023. مؤخرا مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2023. وقال كروس : "تم اختيار مدة العقد بوعي، مع نهايته سأكون في الـ33 وهو عمر مناسب للتقاعد، ولكنني لم أحسم قرار بعد". وتابع الدولي الألماني : "لن ألعب أبدا في الولايات المتحدة أو الصين أو قطر، ويمكنكم التخلص من هذه الفكرة لأنني لن أفعل ذلك".

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