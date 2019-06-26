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48 ساعة تحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي

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يحسم رمضان صبحي صانع ألعاب المنتخب الأولمبي وفريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي مصيره مع النادي الأهلي خلال 48 ساعة.

وقدم النادي الأهلي عرضاً لضم رمضان صبحي في الموسم المقبل على سبيل

الإعارة وسط أنباء تتردد حول وجود تحركات من نادي الزمالك لضم اللاعب.

وكان نادر شوقي مدير أعمال اللاعب قد أكد أن رمضان صبحي

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تلقى عرضاً لتجديد إعارته مع الأهلي التي تنتهي يوم 1 يوليو المقبل ولكن العرض تم رفضه من جانب النادي الإنجليزي لضعف قيمته.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي اليوم الأربعاء جلسة مع رمضان صبحي لحسم مصيره في المرحلة القادمة.

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